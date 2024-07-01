İddiaya göre, dün akşam Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi bazı iş yerlerini de ateşe verdi.



“GEREĞİ YAPILACAK”

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim, bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim" dedi.

OLAYLAR DİNMİYOR

Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirerek ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor. Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis hastanelerde tedavi altına alındı.



GÖZALTINA ALINDI

Kayseri Valiliği de bir çocuğa tacizde bulunan yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıkladı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı.

Çocuğun koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur” denildi.