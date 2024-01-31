Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan Son Kaymakamlar Kararnamesi ile birlikte İzmir Çiğli Kaymakamı olarak atanan ilimiz Sungurlu ilçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Kaymakam Fatih Görmüş’e bugüne kadar ilimiz adına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaymakam Görmüş de bugüne kadar ilçe halkı adına kendilerine sağladığı destek için Vali Dağlı’ya teşekkür etti.