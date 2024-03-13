İYİ Partililer, Çorum’un Bayat İlçesi’nde sevgi seliyle karşılandı.



Beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve parti yöneticileri ile birlikte Bayat İlçesi’ne çıkarma yapan Lütfullah Kayalar, seçim ofisinin açılışını yaparak, halka seslendi.

Bayat Ziraat Odası’nı da ziyaret eden İYİ Parti heyeti, Oda Başkanı Mustafa Yıldırım’dan üreticilerin sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

Bayat Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığını ziyaret ederek, Oda Başkanı Serdar Şahin ve oda yöneticileri ile görüşen Kayalar ve beraberindekiler, sorunları yetkili ağızlardan dinledi.

İYİ Parti Bayat Belediye Başkan Adayı Kemalettin Şahin ve İlçe Başkanı Duran Şahin ile birlikte ilçe esnafını ziyaret eden Milletvekili Kayalar, esnafın ve halkın sorunlarını dinleyerek, partinin çözüm önerilerini paylaştı. Kayalar, esnafın ve halkın Ramazan ayını da tebrik etti.

Vatandaşların sorunlarını yerinde tespit eden Kayalar, gelişmiş ve büyüyen bir Bayat için destek istedi.

Bayat’ta sevgi seliyle karşılanan Lütfullah Kayalar, 31 Mart seçimlerinde vatandaşı sandığa davet ederek, Belediye Başkan Adayı Kemalettin Şahin ile birlikte ilçeyi aydınlık geleceğe kavuşturacaklarını dile getirdi.

Bayat’ta partililerle birlikte iftar yemeği programına katılan Kayalar, partililer ve katılımcılarla sohbet ettikten sonra, hayır duaları eşliğinde yolcu edildi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ