Jandarma Genel Komutanlığına sözleşmeli bilişim personeli alınacak Jandarma Genel Komutanlığına sözleşmeli bilişim personeli alınacak

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kars İl Özel İdaresi, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bulunan mekanik tesislerin, kayak pistinin ve diğer eklentilerinin 3 yıl süreyle hizmet alım yoluyla işletilmesi için ihale düzenleyecek. 
İhale, Kars İl Genel Meclis Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda 25 Ekim 2022 tarihinde saat 14:00'te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık eksiltme suretiyle gerçekleştirilecek. 
İhalede muhammen bedel 5 milyon 421 bin 326 Türk Lirasıdır.
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