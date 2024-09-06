Olay, Kale Mahallesi Ekin 4. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 112 çağrı merkezine sokak üzerinde toplanan iki grubun kavga edebileceği yönünde ihbar geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye yunus timleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri sokak üzerinde bulunan bir araçtan şüphelenerek arama yaptılar. Yapılan aramada araçta 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait 7 adet fişek bulundu.

Ruhsatsız tüfek ile fişeklere el koyan polis ekipleri araçta M. E. (16) ve D. K. (20)'yi gözaltına alarak adli işlemler yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk ettiler.

Editör: İHA AJANS