Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan soruşturmada N.Ü.'nün kavga eden çocukları K.Ü.(18) ile E.Ü.(21)'yü ayırdığı esnada bıçakla yaralandığı belirlendi.

Şüpheli K.Ü., polis ekiplerince Anadolu 1. Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.