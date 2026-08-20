Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Arca Çorum FK, ligin ikinci haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, iki takımın ligdeki ilk randevusu olacak.

Kırmızı-Siyahlılar, İstanbul temsilcisiyle bugüne kadar yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. İki ekip, 24 Eylül 2019 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Çorum’da karşılaştı.

O dönemki adıyla Yeni Çorumspor, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda Kasımpaşa’yı ağırladığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Mücadelede Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada penaltıdan Özgür Çek kaydetti.

BU KEZ LİGDE

KOZLARINI

PAYLAŞACAKLAR

Aradan geçen yaklaşık 7 yılın ardından iki takım bu kez Süper Lig’de karşı karşıya gelecek. Arca Çorum FK, Galatasaray deplasmanından aldığı 2-2’lik beraberliğin ardından Kasımpaşa karşısında sahasındaki ilk Süper Lig maçında galibiyet arayacak.

Cumartesi günü oynanacak mücadeleyle birlikte Arca Çorum FK, tarihinde ikinci kez Kasımpaşa ile karşılaşmış olacak. Ancak bu randevu, iki takım arasındaki ilk lig maçı olarak tarihe geçecek.