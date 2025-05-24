Karşıyaka Anaokulu tarafından düzenlenen “Meyve Festivali”, çocukların enerjisi ve rengârenk görüntülerle unutulmaz bir güne sahne oldu. Festivale, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen de katılarak miniklerin mutluluğuna ortak oldu. Protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet edip etkinlik alanını gezdi.

Renkli süslemeler ve yaratıcı meyve sunumlarıyla dikkat çeken festivalde çocuklar, hem eğlendi hem de meyvelerin faydalarını öğrendi. Etkinlik sonunda okul idaresi ve öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR