Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı.

Eşine silah çektiği iddiaları sonrası hakkında soruşturma açılan Yassıbağ muhtarı Ufuk Ataman, görevden uzaklaştırıldı.

İzmit Yassıbağ muhtarlığı görevine seçilen Ufuk Ataman’ın eşine silahla saldırdığı iddiaları üzerine hakkında Kocaeli Valiliği tarafından soruşturma açılırken, Ataman soruşturma kapsamında muhtarlık görevinden uzaklaştırıldı. Ataman’ın, eşinin yaşanan olaylar sonrası emniyet ekiplerine şikayette bulunması sonrası ortaya çıkan olayda Ataman’ın yerine birinci aza muhtar olarak göreve getirildi.