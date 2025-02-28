Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan kargo ile Nevşehir’e uyuşturucu gönderileceği ihbarı alan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri Nevşehir ve Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile teknik ve fiziki takip yaptı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda İstanbul’dan kargo ile Nevşehir başta olmak üzere Denizli, Çorum, Erzincan, Antalya ve Balıkesir illerine uyuşturucu gönderildiğini tespit eden polis ekipleri Nevşehir, İstanbul ve Bolu illerinde bulunan 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında kargo şirketine uyuşturucuyu teslim eden Ş.K. ve Y.Ç. ile birlikte 24 kişi gözaltına alındı. 114 polis ve 3 narkotik köpeğinin görev aldığı operasyonda şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda da çeşitli türlerde toplam 1 kilo 693 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucudan elde ettiği paraları ise kripto varlıklar aracılığı ile tahsil ettiği belirlendi.

Editör: İHA AJANS