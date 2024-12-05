Belediye Başkanı Hamit Dereli, öğrencilerin bu anlamlı çalışmalarını takdirle karşıladı ve kendilerine teşekkür belgesi ile hediyeler verdi.

Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Dereli, yaptığı konuşmada, “Bugün, özel bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitelerinin artırılması için hep birlikte daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini hatırlıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Hiçbir durum, azim ve kararlılıkla aşılmayacak kadar büyük değildir' sözünü benimseyerek, özel bireylerin her alanda daha güçlü bir şekilde yer alması için çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin yaptığı bu değerli çalışmalar ise bizlere, her şeyi aşmanın gücünü bir kez daha hatırlatıyor” dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Hamit Dereli, öğrencilere Belediye Hizmet Binasını gezdirerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve onlarla keyifli bir zaman geçirdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ