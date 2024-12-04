Çorum'un Kargı ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği’nce kadına şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında etkinlik yapıldı.

İlçe merkezinde kadınlarla birlikte, “Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açan ekipler, daha sonra KADES uygulaması hakkında bilgilerin yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Etkinlikte, "Kadına el kalkamaz" sloganının sadece bir ifade değil, toplumsal sorumluluk çağrısı olduğu belirtildi.

Editör: AA AJANS