l Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Kargı Toplum Sağlığı Merkezi, 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Projesi’nde sözleşmelerin imzalandığı belirtildi.

Açıklamada; bölge halkına modern, entegre ve nitelikli sağlık hizmetleri sunulmasının hedeflendiği Kargı Toplum Sağlığı Merkezi, 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Projesinde gerekli tüm alt yapı çalışmalarının tamamlandığı, proje ihalesinin yapıldığı ve ihale sözleşmelerinin ise imzalandığı dile getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bu proje, bölge halkına entegre, modern ve nitelikli sağlık hizmetleri sunmayı hedeflemektedir. Toplum Sağlığı Merkezi, sağlık hizmetlerinin merkezileştirildiği ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılandırılan bir altyapı olarak, projenin temelini oluşturmaktadır. Aile Sağlığı Merkezi, düzenli kontroller, önleyici sağlık hizmetleri, eğitim programları ve sağlık taramaları gibi hizmetlerle, toplumun genel sağlık düzeyini yükseltirken, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Diğer yandan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale ile hayat kurtarıcı bir rol üstlenecektir. Bu hizmet binası, entegre sağlık yaklaşımını daha da güçlendirerek, hem rutin hem de acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir mihenk taşı olacaktır. Bu yatırımla bölgedeki sağlık standartlarının yükseltilmesi, toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi adına büyük bir adım atılmış olmaktadır.”

Editör: Haber Merkezi