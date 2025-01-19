145 idareci ve öğretmenin de tatile girdiği Kargı’da resmi karne töreni Atatürk İlkokulu’nda yapıldı. Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen karne dağıtım töreninde öğrenciler karne almanın heyecanını yaşadı.

Kaymakam Akman, Belediye Başkanı Dereli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uluçay, Atatürk İlkokulu’nda 2/B sınıfında bulunan 22 öğrencinin karnesini takdim ederek, iyi bir tatil geçirmelerini diledi. Kaymakam Akman, Belediye Başkanı Dereli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uluçay, öğretmenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Kaymakam Oğuzhan Akman, öğrencilere tatillerini verimli geçirmeleri, dinlenmenin yanı sıra kitap okuma etkinlikleri yapabileceklerini, arkadaşları ile bir araya gelerek farklı spor faaliyetlerine katılabileceklerini tavsiye ederek, eğitim öğretimin ikinci dönemine dinlenmiş ve mutlu bir şekilde tekrar başlamalarını dilediğini söyledi.

2024-2025 eğitim yılının ikinci dönemi, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025’te sona erecek.

Editör: Haber Merkezi