Bu yıl halk konserleri, vosvos şenliği, havai fişek gösterileri ve yamaç paraşütü gibi heyecan verici etkinliklerin yanı sıra, Türkiye’nin en önemli geleneksel etkinliklerinden biri olan yağlı güreşlerin yapılacağı panayırın açılışı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Fen Lisesi önünden Belediye binası önüne kadar düzenlenen fener alayı ile start alan Kargı Panayırı’nda Kargılı sanatçı Emrah Çiçek verdiği konserle vatandaşlarına Cumhuriyet coşkusunu yaşatırken, havai fişek gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak panayır etkinliklerine davet etti.

Başkan Dereli panayırın köklü bir geleneği yaşatma amacını taşıdığını ve bu etkinliğin Kargı ekonomisine ve kültürel değerlerine önemli katkılar sağladığını, ayrıca panayırın bölge halkının bir araya gelmesine, kaynaşmasına ve eğlenceli zaman geçirmesine olanak sağlayacağını da dile getirdi.

Kargı Panayırı kapsamında ünlü sanatçı Öykü Gürman 2 Kasım 2024 günü saat 14.35’te Çayır mevkiinde sahne alırken, onun öncesinde de saat 14.00’de Dj Duygu Atakan sahneye çıkacak. Panayır, 26’sı başpehlivan ve 500'ü aşkın pehlivanın Kırkpınar havasında kol bağlayarak izleyicilere 3 Kasım 2024 Pazar günü unutulmaz anlar yaşatacağı güreşlerle son bulacak.