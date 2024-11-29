Karadeniz Birlik’in ÇESOB’ta düzenlenen genel kurula üyelerin dışında Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Birol Alanbay, Damızlık ve Sığır Yetiştiriciliği Başkanı Yılmaz Kaya, Manda Birliği Başkanı Şaban Sarıca ve Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yılmaz Külcü de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda konuşan Birlik Başkanı Ali Bardakçı, “Kooperatifimizin 2024 yılı itibari ile ortak sayısı 2.188 olmuştur. 2023-2024 yılı faaliyet döneminde ortaklarımıza tohum, zirai ilaç, bitki besleme ürünleri nakit olarak tarla hazırlık desteği ve ihtiyacı doğrultusunda Karadenizbirlik Ayçiçek yağı temin edilmiştir.

Hasat döneminde ise kooperatifimiz ürün alımı garantisi ve taban fiyat konusunda piyasaya referans olmuştur. Bundan dolayı kooperatifimiz ortaklarımıza bir güvence görevi ve ürünlerini değerinde satması için piyasa yapıcılığı misyonu üstlenmeye devam etmektedir. Önümüzdeki hasat döneminde ortaklarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları okunarak ibra edildi. Mali hesapların ardından ise tahmini bütçe onaylanarak seçime geçildi.

Tek liste halinde yapılan seçimde Ali Bardakçı güven tazelerken yönetim kurulu üyeleri ise Ahmet Kaval, Mahmut Eliaçık ve Bülent Özkan’dan oluştu.

Editör: Haber Merkezi