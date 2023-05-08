Köy Muhtarı Salih Biçer’in organize ettiği yağmur ve şükür duasına Çorum Valisi Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, MHP Milletvekili Adayı Ahmet Kurtbaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, il Müftüsü Muharrem Biçer, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Ünsal Yeter, bazı daire müdürleri, il genel meclis üyeler, çevre köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazını köy camiinde kılan Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler, ardından duanın yapılacağı muhtarlık binasına kadar yürüdüler. İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından okunan yağmur ve şükür duasının ardından da davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Yemek sırasında köy Muhtarı Salih Biçer, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, MHP Milletvekili Adayı Ahmet Kurtbaş, AK Parti Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Vali Mustafa Çiftçi birer konuşma yaparak, duanın hayırlara vesile olmasını, bol ve bereket getirmesini niyaz ettiler.

Devasa kazanlarda pişirilen yemekler davetlilere ikram edilirken, köylülere de dağıtıldı.

(Haber Merkezi)