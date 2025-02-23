Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 gündür uçurulamayan sıcak hava balonları yeniden havalandı.

Nevşehir'de bir süredir etkili olan mevsimsel hava şartları, sıcak hava balon turlarının gerçekleştirilmesini engelledi.

Kuvvetli kar yağışı, rüzgar ve sis nedeniyle 5 Şubat'tan beri yapılamayan balon turları, gündoğumu vaktinde yeniden başladı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki vadilerde ekiplerce hazırlanan balonlar, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan peribacaları üzerinde süzülen balonlar, renkli görüntü oluşturdu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgede, Kılıçlar, Zemi ve Güllüdere vadilerini kapsayan güzergahta ilerleyen balonlar, yaklaşık 45 dakikalık uçuşun ardından Ortahisar yakınlarına indi.

Balonların peribacalarıyla bütünleşmesinin ortaya çıkardığı manzarayı seyreden turistler, görsel şöleni fotoğrafladı.

Sıcak hava balonlarının Kapadokya semalarındaki uçuşu, AA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

Milyonlarca yıl önce tüf kayaların aşınmasıyla ortaya çıkan doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler, sıcak hava balonlarıyla güzel görüntülere sahne oluyor.

Editör: AA AJANS