Belediye’nin Pirbaba Parkı’nda bulunan sosyal tesislerinde düzenlenen projenin açılış programında hastalar, dernek yönetimi ve protokol bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Dernek Başkanı Bekir Şahin, “Öncelikle katılım sağlayan sayın Vali Yardımcımız Erdoğan Kanyılmaz'a, Sayın Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a, AK Parti Kadın Kollarına, Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Dursun Çavdar'a, İDP Dönem Sözcüsü Rauf Korkmaz 'a, Sayın Mustafa Bayrak'a ve programımıza yoğunluk nedeni ile katılamayan Sayın Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı'ya, Sayın Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'ya, yoğunluğu nedeni ile programa katılamayan ama her daim yanımızda olan Sayın Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ederiz” dedi.