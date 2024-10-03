Edinilen bilgiye göre, Hatay-Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hamza Garip (16) isimli lise öğrencisi, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Okul yolunda servise binmek için karşıya geçeceği esnada araç çarpan gencin cenazesi, Söğütlü Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gencin babası Mahmut Garip’in de 6 Şubat 2023 tarihindeki asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Editör: İHA AJANS