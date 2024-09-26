İskilip Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, kaldırımlardaki işgalin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
Kaldırım işgalinin yayaların erişimini güçleştirdiğine, ayrıca haksız rekabete neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Zabıta ekiplerimizce yapılan kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 26 iş yerine idari para cezası uygulandı. Halkın ortak kullanım alanlarına saygı gösterilmesi için denetimler kararlılıkla sürecek. Haksız kazanç sağlayan yaya yollarını ihlal eden iş yerlerine yönelik mücadelemiz sürecek” ifadelerine yer verildi. 

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Editör: AA AJANS