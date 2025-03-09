Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet, Çorum şubesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Çorum’daki hakemler ve gözlemcilerle bir araya gelen Minnet, bölgedeki hakemlik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Minnet’i, Çorum İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk, Çorum TFFHGD Başkanı Gökhan Yumlu, İl Hakem Kurulu Üyeleri Mustafa Bıçakcı ve Durmuş Buyruk ile Çorum TFFHGD Başkan Vekili Yüksel Basar karşıladı.

Toplantıda, hakemlerin gelişimi, eğitim süreçleri ve karşılaşılan zorluklar ele alındı. Ayrıca, Çorum’da hakemlik müessesesinin güçlendirilmesi adına yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Minnet, ziyarette yaptığı açıklamada, hakemlerin mesleki gelişimine önem verdiklerini ve her bölgede hakemlerin en iyi şartlarda görev yapabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çorum’daki hakem camiasının birlik ve beraberlik içinde olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Minnet, yerel yönetimlerin ve spor camiasının hakemlere verdiği desteğin önemine de değindi.