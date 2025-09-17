Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Müslüm Y. ile amca çocukları arasında sondajla açılan su kuyusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından evinin önüne giden amca çocukları Müslüm Y.'ye saldırdı. Kafasına taş darbesi alan Müslüm Y., bayılarak yere düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şahısların, yerde hareketsiz halde yatan Müslüm Y.'yi darp etmeye devam ettiği, defalarca kafasına taşla vurarak ezmeye çalıştığı gözlendi. Olayı gören eşi de saldırganlara taş atarak karşılık verdi. Kocasını saldırganların elinden kurtarmaya çalışan kadın da darp edilerek yaralandı. Olay yerine gelen mahalleli, yerde yaralı ve baygın halde yatan Müslüm Y.'yi kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Müslüm Y.'nin yüzündeki kemiklerin kırıldığı, gözünde ise görme kaybı oluştuğu, eşinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Mahalleye giden jandarma ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhabir: İHA AJANS