İddiaya göre, Okşan P. yönetimindeki 34 GDS 678 plakalı otomobil, Tire’den Selçuk istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Kübra A. idaresindeki 35 AZG 647 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.