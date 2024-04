R.SAV. efendimizin ifadesi ve Ramazan’ın son on gününde ibadetlerini çoğaltması, “hayır ve hasenatınızı yaygınlaştırınız” buyurması, son on günde itikafa girmesi, camiden hiç çıkmadan kendini ibadete vermesi, bu ümmet, bizler için gözyaşı dökerek dualar etmesi ve en önemlisi de Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on gecelerinde arayın, özellikle de 27. geceyi sakın kaçırmayın buyurması nedeni ile Ramazan-ı Şerif’in son on gününde ve özellikle de 27. gecesini katıksız inanarak ihya eder, ibadet eder ve değerlendirirsek bu şerefe tam olarak ulaşabiliriz.

1-Gündüz mutlaka oruçlu olmalıyız. Sadakalar vermeliyiz, insanları sevindirmeliyiz.

2-Mutlaka manası ile az da olsa Kur’an, Yasin, Tebareke, Amme, Kadir surelerini ve manalarını okumalıyız.

3-Tebrikleşme, kutlamaları çoğaltarak yapmalıyız, gönül almalıyız.

4-Ölülerimizi, ana, baba, akraba, eş, dost üstatlarımız, hocalarımız için Kur’an okumalı, onların namına hayırlar yapmalı, onlar için dualar edip hayırla yad edilmeli, mümkünse kabirleri ziyaret edilmeli ve kesinlikle ölmüşlerimiz ihmal edilmemeli, onlar için hatimler, tevhitler, dualarla onların ruhlarına bağışlanmalıdır. Unutmayınız ki, ölüsüne itibar etmeyen, saygı duymayan, onları unutan, bizlerin bu dünyaya gelmesine sebep olan ana-babalarımızı unutanlar, mutlaka öldüklerinde onlar da unutulacaklardır. Ölüsüne saygısı olmayanın dirilere saygısı olmaz sözü çok doğrudur.

Başka ne yapacağız bu gece? Camilerin dışında evlerimizde de kaza namazı kılmalıyız. İslam alemi ve insanlık için dua etmeliyiz. En önemlisi de, Kadir Gecesi kültürünü mutlaka ve mutlaka çocuklarımızın zihnine yerleştirmeli, sayılan yapılacak işleri çocuklarla beraber yaparak onlara örnek olmalıyız ki, onlar da çocuklarına örnek olsunlar. Kabir ziyaretlerine çocukları da götürmeliyiz. Elbette ki bu gece tövbe ve istiğfarı çoğaltmalıyız.

Kadir Gecesi kurtuluş gecesidir. Sakın ihmal etmeyelim.

Kısaca Kadir Suresinin meali ile yazımıza son verelim.

1-Biz Kur’an’ı Kadir Gecesinde indirdik (O kainatın kurtuluş kitabıdır)

2-Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin (Ya Muhammed SAV)

3-Kadir Gecesi, içinde kadir bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.

4-O gecede rabbinin izni ile melekler ve Cebrail A.S. her iş için yeryüzüne inerler de inerler.

5-O gece esenlik, mutluluk, af, bağışlama, rahmet ve mağfiret dolu bir gecedir. Bu kutsal olay taa fecre kadar devam eder.

Kadir Duası:

Allahümme innerek afüvvün kerimün tuhıbbül affa fağfü anni. Yani, yarabbi, mutlak sen azimüşşan, affı çok seversin. Beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla, insanlığa hidayet, kurtuluş ve ey ulu Allahım. Amin. Amin. Amin.