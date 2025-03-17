Ankara Keçiörengücü maçının 75.dakikasında, bariz gol şansını faulle engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcu Kadir Seven, profesyonel futbolculuk kariyerinde dördüncü kez kırmızı kart gördü.

2021’de, Orduspor 1967’de profesyonel olan Kadir Seven, ilk kırmızı kartını 2021-2022 sezonunda, Kardemir Karabükspor’la 28 Kasım’da oynadıkları maçın 83.dakikasında, çift sarıdan gördü.

22 yaşındaki genç stoper, 2023-2024 sezonunda, Giresunspor formasıyla iki kırmızı kart gördü. 12 Ağustos’taki Bodrum FK maçının 69.dakikasında olduğu gibi, 22 Ekim’de Boluspor’la oynadıkları maçın 45.dakikasında çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kadir Seven, profesyonel futbolculuk kariyerindeki doğrudan tek kırmızısını Ahlatcı Çorum FK formasıyla, Keçiörengücü maçında gördü.