Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), sanayi ve teknoloji sektörlerinin en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan WIN EURASIA 32. Uluslararası Makine ve Otomasyon Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen "Kadınlar İçin Kariyer 5.0" paneline katılarak, kadın istihdamı ve kadın girişimciliği alanında Orta Karadeniz Bölgesi'nde hayata geçirilen uygulamaları ve bu çalışmaların sahada yarattığı dönüşümü katılımcılarla paylaştı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar; otomasyon, robotik teknolojiler, dijital dönüşüm, kaynak teknolojileri, elektrik-elektronik, endüstriyel üretim ve akıllı fabrikalar alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaları, teknoloji geliştiricilerini, yatırımcıları, kamu kurumlarını, üniversiteleri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren Avrasya'nın en önemli sanayi organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kaya Şişman moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tezmaksan Makina Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Anadolu Tersanesi Kalite Direktörü ve Gemi Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu çalışmalarında aktif rol alan Pelin Y. Mamati ile çelik kaynakçısı Feyzanur Türkoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, panelde yaptığı konuşmada, kadın istihdamı ve kadın girişimciliği çalışmalarının yalnızca istihdam rakamlarından ibaret olmadığını; üretim kültürünü, iş yapış biçimlerini ve çalışma ortamlarını dönüştüren bir kalkınma yaklaşımını temsil ettiğini vurguladı.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda yürütülen çalışmalarla kadınların daha önce neredeyse hiç yer almadığı üretim alanlarında önemli değişimler yaşandığını belirten Tuğba Purtul Kılıç, özellikle üretim ve ihracat kapasitesiyle öne çıkan Çorum'da makine-metal sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde gerçekleştirilen kaynakçılık, CNC operatörlüğü ve nitelikli üretim programlarının kadınların sanayide görünürlüğünü artırdığını söyledi.

OKA Çorum Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Çorum'un üretim ve ihracat gücünün temelini oluşturan makine imalatı, basınçlı kaplar, değirmencilik makineleri, radyatör üretimi ve talaşlı imalat gibi geleneksel olarak erkek egemen kabul edilen sektörlerde kadınlar ilk kez üretimin doğrudan parçası haline geldi. Bu dönüşüm yalnızca kadınların iş gücüne katılımını artırmakla kalmadı; işletmelerdeki çalışma kültürünün dönüşümüne de katkı sağladı.

Kadınların üretime katılımıyla birlikte iş güvenliği kültürü güçlenirken, iletişim dili değişti, çalışma disiplini gelişti ve çalışan aidiyeti arttı. Böylece kadın istihdamı, yalnızca ekonomik bir kazanım değil, aynı zamanda daha kapsayıcı ve insana yakışır çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayan bir dönüşüm aracı olarak öne çıktı.”