Çorum Karakeçili Mahallesi Muhtarlığı Anneler Günü kapsamında örnek bir davranış sergiledi.

Karakeçili Mahallesi Muhtarı Gamze Güzel, muhtarlık bürosu yanındaki parkta annelere özel bir program düzenledi.

Programda pasta kesimi yapılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda Muhtar Gamze Güzel, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Gamze Güzel'in programında ilkokul Öğretmen Gülay Çıtak'ta hazır bulundu.

Öğrencisi ile gurur duyduğunu belirten Gülay Çıtak: “Bu güzel programda beni de unutmayan çalışkan başarılı ve bir o kadar da mütevazı olan öğrencim Gamze Güzel'e teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi