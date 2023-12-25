Kısa adı KADMUDER olan Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği Kurucu Başkanı Funda Aykaç’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, yıl sonu işlemleri hakkında bilgi alış verişi yapıldı.

Toplantının devamında ise Ticaret İl Müdürü Şube Müdürü Tülay Şahin tarafından “genel kurul başvurusunun nasıl gerçekleşeceği, izlenilecek yollar, değişen kararlar şirketlerde bölünme, birleşme, sermaye artırımı gibi işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü tarafından nasıl yürütüldüğü” hakkında bilgi verildi.