Mesleki eğitime katkı sağlamak ve öğrencilerin kariyer yolculuklarına rehberlik etmek amacıyla, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu tarafından düzenlenen “Meslek Liseleri Mentörlük Buluşması”, Bahçelievler Kız Meslek Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Klinik Psikolog Mine Aydemir konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, öğrencilere hitap ederek mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Gençlerin donanımlı, özgüvenli ve geleceğe hazır bireyler olarak yetişmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Programın devamında Klinik Psikolog Mine Aydemir, öğrencilere kariyer planlama, kişisel gelişim ve mesleki farkındalık konularında önemli bilgiler aktardı. Etkileşimli şekilde ilerleyen sunum, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi