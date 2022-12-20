Kadıderesi Yardımlaşma Grubu, önceki sabah Kerpen-Sindorg’da kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Çorum’dan gelen Hacı Bektaş Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy ile Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı da katıldı.

Dernekleşme çalışmalarını yürütecek müteşebbis heyet, Ayhan Ördek, Deniz Çakar, Aynur Arpaç, Orhan Şahin, Teoman Uzun, Birgül Kılıç Eker, Cem Tosun, İlhan Esen, İlkay Tosun, Kemal Eser, Fatih Tosun, Erkani Şahin, Servet Acar, Necdet Tosun, Hıdır Arpaç, Dilek Ördek, Alican Gündoğdu ve Nazım Aydın’dan oluşturuldu. (Haber Merkezi)

