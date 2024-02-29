İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezi şeklinde faaliyet göstererek vatandaşların arandığı jigolo olarak çalışıp para kazanma vaadiyle komisyon veya aidat şeklinde ödemeler alınarak vatandaşların mağdur edildiği organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen fiziki takipler neticesinde Büyükçekmece’de kurulan bir ofis tespit edildi. Tespit edilen ofise 06.02.2024 tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal ve 55 bin TL ele geçirilirken 9 şüpheli şahıs yakalandı. Ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, 26 şahsın şüpheliler tarafından toplamda 575 bin TL dolandırıldığı tespit edildi.

Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i, hakkında dolandırıcılık suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: İHA AJANS