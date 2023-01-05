500 kişinin rahatça piknik yapabileceği, İbikçam Göletine karşı bakan, orman içinde, etrafı yeşilliklerle dolu bir yer olan Japon Bahçesi’nde vatandaşların piknik yapabilmesi için 12 adet kamelya, mangal yakmak ve çay demlemek için çeşitli ocaklar, çocukların hoşça vakit geçirmesi için oyun alanları ve gölet seyir yeri bulunduğunu anımsatan Aşık, bakımsızlıktan mesire alanının içine girilemediğini belirterek, “Ne Orman İşletme, ne Belediye, ne OKA, ne Özel İdare buraya sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

