İl Jandarma Komutanlığı, paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Çorum Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda stant açtı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinliklerde, kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, katılımcılara broşürler dağıtılarak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağladı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR