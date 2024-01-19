Jandarma tarafından Çorum Merkez TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çamlıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden öğrenci ve öğretmenlerle birlikte farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti düzenlendi.

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Eğitim faaliyetleri hakkında şu bilgiler verildi:
“Çorum İl Jandarma Komutanlığınca geleceğimizin teminatı gençlerimize yönelik olarak Jandarmanın tanıtımı, milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi ile şehitlik konularında farkındalığın arttırılması ve milletimizin kahramanlık öyküsünün bilinmesi, gelecek nesillere aktarılması amacıyla 16 Ocak 2024 tarihinde TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çamlıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti icra edilmiştir.

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“Aybüke: Ben Öğretmen Oldum” filmi izlenilmiş olup gün içerisinde İl Jandarma Komutanlığında Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Aile Çocuk Kadın Kısım Amirliği, Olay Yeri İnceleme Timleri, Trafik Timleri, Asayiş Komando Timleri ziyaret edilmiş ve Köpek Timlerinin gösterileri izlenmiştir. Öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte Hitit Üniversitesinde bulunan Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi(HUBTUAM), Mühendislik Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi ziyaret edilmiştir.
Öğrencilerimizin konu kapsamında Jandarmayı tanıması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi ve sosyal farkındalıklarının artış göstermesine büyük katkı sağlayacaktır.”