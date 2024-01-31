Çorum Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı’nın 2023 yılına ilişkin faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. Jandarma sorumluluk bölgesinde asayiş olayları kapsamında meydana gelen 2.406 olayın yüzde 96’sı aydınlatılırken, 6 kasten öldürme ve 333 kasten yaralama olayının tamamı da aydınlatıldı. Toplamda ise 3.536 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Asayiş olayları, yol kontrolleri ve huzur-güven uygulamalarında 65 tabanca, 82 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 922 mühimmat yakalanarak, 167 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN

1.794 ŞAHIS YAKALANDI

Öte yandan Jandarmanın Dedektifleri olarak adlandırılan JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriyelerde ve planlı faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan 1.794 şahıs yakalandı.

TERÖR FAALİYETİ YÜRÜTEN 23 KİŞİ YAKALANDI

Terör örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen planlı faaliyetlerde ise hakkında yakalama kararı bulunan 5 FETÖ/PDY, 16 TKPM/L ve 2 PKK-KCK/YPG-PYD olmak üzere toplam 23 şahıs yakalandı.



KOM olayları kapsamında 243 olay ortaya çıkarılırken, 833 şahıs hakkında işlem yapıldı ve 14 şahıs tutuklandı.

Silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ise çeşitli çaplarda 16 adet tabanca, 18 adet av tüfeği ve 6 adet kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 133 adet mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCUŞA GEÇİT YOK

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında; 183 kök yasadışı kenevir bitkisi, 335.500 kök haşhaş bitkisi, 376 adet Extacy, 327 gr Kubar Esrar, 125 gr Bonzai, 2.356 adet Sentetik Ecza Uyuşturucu Hap, 10 gr. Kokain, 636 gr. Metamfetamin, 51 gr. Skunk, 8 adet hassas terazi ele geçirildi.



111 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlerde; tarihi eser niteliği taşıyan 111 adet obje (çanak, çömlek, lahit, altın yüzük, heykel), 26 adet sikke, 4 adet yüzük, 62 adet muhtelif kazı malzemesi ve 8 adet dedektör, 1 adet dinamit lokumu, 1 adet jeneratör ele geçirildi.