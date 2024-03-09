Yapılan çalışmalar sonucunda, “Yağma” suçundan 32 yıl 11 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, “Kasten Öldürme” suçundan 27 yıl 6 ay 9 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, “12 Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, “ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs olmak üzere 144 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 85 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 59 kişi ise ifadelerine müteakip serbest bırakıldı.

Editör: Haber Merkezi