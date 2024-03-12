Beraberinde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi. Ayrıca parklarda vakit geçiren vatandaşlarla da hasbihal eden Çöphüseyinoğlu, “Çorum’u halkçı belediye ile buluşturmaya, 30 yıllık özlemi gidermeye çok az bir zamanımız kaldı” dedi.



Esnaf ve vatandaşların mübarek Ramazan ayını da tebrik eden Çöphüseyinoğlu, girdiği her iş yerinde yoğun ilgi ile karşılaştı. Cadde üzerindeki tekstil atölyelerine de uğramayı ihmal etmeyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, tekstil işçilerine kolaylıklar diledi. Cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek kendisini tanıtan Çöphüseyinoğlu’nun vatandaşların kendisine gösterdiği sıcak ilgiden oldukça memnun kaldığı gözlendi.



Aşık Mahsuni Şerif Parkı’nda top oynayan çocuklara da futboldaki hünerlerini sergileyerek eşlik eden Çöphüseyinoğlu, ayrıca parkta doğum gününü kutlayan 6. sınıf öğrencisi bir çocuğun yeni yaş mutluluğuna da ortak oldu.

Belediyelerin halkın olduğunu, halktan kazanmak için değil, halka kazandırmak için çalışacaklarını dile getiren CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Halkımızın birikimleri korunacak, ihtiyaçları en hızlı şekilde karşılanacaktır. Karar ve uygulama mekanizmaları şeffaf olacak, yaratılan katma değer ise paylaşılacaktır” şeklinde konuştu.

Çorum için proje üreten herkese kapısının açık olacağını kaydeden Çöphüseyinoğlu, Çorumlu hemşehrilerinin iyi gününde ve kötü günlerinde her zaman bir ve beraber olacaklarını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)