İYİ Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Feridun Çilingir, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İsmail Aslan, İlçe Seçim İşleri Başkanı Aslı Canday ve Gençlik Kollarından Eren Can Bıyık ile Sezer Delibaş, Gazi Caddesindeki seçim ofisi önünde stand kurarak vatandaşlara broşür dağıtımı yaptı.

14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek isteyen gençler, 14 Mayıs’ta tarih yazacaklarını, Türkiye’nin kaderini, geleceğini değiştirecek kalkınma hamlelerine imza atacaklarını dile getirdi.

Öte yandan İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, İYİ Parti Çorum Eğitim Politikaları Başkanı Menekşe Fakı, Kadın Kolları Üyesi Şehnaz Karakaya ve bazı partililer de Pir Baba Parkı’nda broşür dağıtımı yaparak vatandaşlarla sohbet etti, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

(Haber Merkezi)