Kalabalık bir heyetle Ankara’da grup toplantısına katılan İYİ Partililer, Genel Başkan Akşener ve Genel Başkan Yardımcılarıyla da görüşme imkanı buldu.

Ankara ziyaretine; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İyi Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş, İl Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, ilçe başkanları, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Grup toplantısına katılarak Genel Başkan Akşener’in konuşmasını dinleyen Çorum İyi Parti heyeti, salonda çok sayıda genel başkan yardımcısı ve milletvekili ile görüştü.

Partililer genel başkan yardımcılarını da tek tek ziyaret ederek hem Çorum’daki parti çalışmalarını ve seçim hazırlıklarını değerlendirdi, hem de temel sorun ve talepler hakkında bilgilendirmede bulundu.

AKŞENER: “SÖZ DE, KARAR DA, YETKİ DE MİLLETİMİZDEDİR”

TBMM’deki grup toplantısında konuşan Meral Akşener, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında; itibar da, güç de, zenginlikte de devletimizindir! Söz de, karar da, yetki de milletimizindir! Hiç merak etmeyin; Türkiye’nin ikinci asrının şafağında; Mayıslar bizimdir!” dedi.

Konuşmasında İsveç’teki büyükelçiliğimizin önünde yaşanan kutsal kitabımız, Kuran-ı Kerim’i yakma olayını sert dille eleştiren Meral Akşener, “Kutsal kitabımızı yakmaya çalışarak, değerlerimize saldıran, bu vandallık, bu barbarlık, bu düşmanlık; dünyanın hiçbir yerinde fikir hürriyeti olarak pazarlanamaz. Bu; düpedüz bir nefret suçudur! Bu ikiyüzlülüğü reddediyoruz. İnsan haklarının; şiddete, terörizme, ırkçılığa ve nefret suçuna, paravan edilmesini reddediyoruz” ifadesini kullandı.

Olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacaklarını bildiren Akşener, “Gerçekten samimilerse iktidar ile ortaklarının da başvurumuza destek vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin keyfe keder yönetildiği günlerin, artık sonuna geldiklerini dile getiren Akşener, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın; İYİ Parti iktidarında, Türkiye’nin diplomatik üstünlüğünün, hukuka saygısı ile eş zamanlı olarak gelişeceği günlere çok az kaldı! O sene, bu sene” şeklinde konuştu.

Başkent Ankara’nın göbeğinde Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in katledilmesi olayını sert şekilde eleştirerek “Bu nasıl bir yönetim boşluğudur?. Olay 26 gündür aydınlatılamamıştır. Görüyorum ki; bu olay, artık aileyi aşmış ve devlet yönetiminde ciddiyetin, ne denli kaybolduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Ülkemizde can güvenliğinin, hukukun ve adaletin ne denli tahrip edildiği bir kez daha karşımıza çıkmıştır. Aşağılık suikastin üzerinde birçok soru işareti varken, toplum vicdanı, atılan her şaibeli adımla yara alırken, milletimiz, devletini, topyekûn göreve çağırırken, adım atan tek bir makam bile yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olay karşısındaki suskunluğunu eleştiren Akşener, ayrıca ekonomideki olumsuzlukları, yüksek enflasyonu, hayat pahalılığını eleştirerek İYİ Parti iktidarında hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler verdi.

TBMM ve İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki ziyaretlerini tamamlayarak Çorum’a dönen İYİ Parti Çorum heyeti üyeleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda “Mayıslar Bizimdir” ifadesini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)