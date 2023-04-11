Türk siyasetinde alışılagelenin aksine; illüstrasyon çizimlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı billboardlar Türkiye geneline yansıdı.

Cumhuriyet estetiğinin modernize edildiği billboardlarda, 2023 yılında; Atatürk’ün vizyonu, her daim ileri düsturu, 1923 ruhu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in liderliğinde Türkiye’nin tarih yazacağı mesajı verildi.

“14 Mayıs’ta sandıklarda” vurgusuyla tarihi seçimlerde; gençlerin, kadınların, yaşlıların hep birlikte tarih yazacağına işaret edildi.

Kampanyanın dijital mecralardaki startı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in resmî sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir video ile başladı.

“15 Mayıs’ın şafağında #TürkiyeTarihYazacak!’’ notuyla paylaşılan videoda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in en son gerçekleşen grup toplantısında çok ses getiren konuşması işlendi.

2017 referandum sürecinde Çanakkale’de toplantı yaptıkları salonun elektrikleri kesilince Meral Akşener’in megafonla kalabalıklara seslendiği anlara, evinin önünün basıldığı anlara ve Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davaya ilişkin Saraçhane’de konuşma yaptığı anlara; “Soruyorum sizlere! Bunca engeli, aştıktan sonra…Söyleyin! Bunca tehdide, direndikten sonra…Bunca ahlaksızlığa, göğüs gerdikten sonra… Bunca tuzağı bozduktan sonra söyleyin! Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak?” şeklinde değinildi.

Boş mermi kovanlarını yere atarak partililerinden söz isteyen Akşener’in şu ifadelerine yer verildi:

“Tüm mermilere göğüs gerip; milletimize güneş olacaksınız! Söz mü? 15 Mayıs günü burada; gülmeyen yüzleri güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı dağıtmak için 40’tan 40 bin olacaksınız! Söz mü? Türkün Türküsü olacaksınız! Söz mü? Milletin Şiiri olacaksınız! Söz mü? Bilge Kağan’ın, Kürşad’ın, Fatih’in torunları! Mustafa Kemal’in çocukları! Türkiye’nin İYİ ve cesur evlatları! Bu millet, 15 Mayıs sabahı; 21 yıldır, kendine biçilen deli gömleğini, yırtıp atacak. Bu millet, 15 Mayıs sabahı; istibdadın çürük zincirlerini, kırıp atacak. Bu millet, 15 Mayıs sabahı; hep bir ağızdan, ‘Hürriyet!’ diye haykıracak! Ve 15 Mayıs’ın şafağında; Türkiye, tarih yazacak! Söz mü? Allah sizlerden razı olsun. Sözünüz sözümüz, millet yolu, yolumuz olsun!’’

Önümüzdeki günlerde seçim kampanyasının dijital mecralarından yürütülecek olan video içerikleri İYİ Parti’nin resmî hesabı üzerinden paylaşılacaktır.