Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Temençe Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı. D-100 Karayolu kenarında faaliyet gösteren bir işletmeye, sıcak havadan bunalan bir yılan girdi. İş yeri çalışanları, yılanı fark edince durumu hemen Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, profesyonel müdahale ile yılanı zarar vermeden yakaladı. İşletme çalışanlarını ve çevredeki vatandaşları tedirgin eden yılan, ekipler tarafından kontrollü şekilde doğaya salındı.

Belediye yetkilileri, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte bu tür vakaların sıklaştığını belirterek, vatandaşların benzer durumlarda paniğe kapılmadan ilgili birimlere haber vermesi gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi