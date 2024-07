Muharrem Ayı nedeniyle İSYADER üyeleri ve hayırseverler bir araya gelerek, ilçede bulunan camilerde bundan sonra her yıl geleneksek hale getirmeyi düşündükleri aşure ikramında bulundu.

İSYADER olarak her yıl geleneksel hale getirmeyi planladıkları aşure ikramı ile birlik ve beraberliği korumayı amaçladıklarını aktaran Dernek Başkanı Mustafa Topal, “Muharrem Ayı üyelerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle kentimizde bulunan camilerimiz önünde vatandaşlarımıza, hayır amacıyla aşure ikramında bulunduk. Bu yıl ilkini yaptığımız bu etkinliği, bundan sonra da her yıl yaparak geleneksel hale getirmek istiyoruz. Amacımız birlik ve beraberliği korumak, gelenekselleşen örf ve adetlerimizi devam ettirmek, paylaşma ve yardımlaşma duygularını geliştirmektir. Katılım sağlayan misafirlerimize, destek olan hayırsever vatandaşlarımız ve üyelerimize çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi