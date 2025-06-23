Uzun yıllar Ankara’nın Mamak İlçesi’nde ikamet eden ve önceki gün hayatını kaybeden Çorumlu İsmail Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polis memuru Cenk ile Ceren Öztürk'ün babası, Hüseyin, Mehmet, Şengül Öztürk ile Gültaze Güneş'in kardeşi İsmail Öztürk, hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'dan Çorum'a getirilen İsmail Öztürk, merkeze bağlı Dereköy Köyü'nde toprağa verildi.

İsmail Öztürk'ün cenazesine Ankara Dedesli Ovası Dernek Başkanı Yüksel Altunkeser, Dedesli Ovası Çorum eski Dernek Başkanı Mehmet Ali Yıldırım, köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi