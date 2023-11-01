İslamiyet’e zarar verenler, bölüp parçalayanlar dışarda değil, bizzat İslam Dininin içinde olanlar…

Kimler mi onlar?

Şeyhler, şıhlar, kerametleri kendilerinden menkul hocalar, tarikatlar, cemaatler…

Hiç kimse diğer dinlerden böyle bir şey beklemesin.

Diğer dinlerin üst düzey din adamları böyle bir şeye kalkışmaz.

Kalkışmaz çünkü bilerler ki; İslam Dininin kurtları bizzat kendi içindedir. Onlar varken dışardan müdahaleye gerek yoktur.

* * *

14 milyon Yahudi (Musevi) var Dünya’da…

Amerika'da 7 milyon, Asya’da 5 milyon, Avrupa'da 2 milyon, Afrika'da 100 bin…

Buna karşılık da 1,4 Milyar Müslüman var Dünya üzerinde…

1 milyar Asya’da, 400 milyon Afrika’da, 44 milyon Avrupa’da, 6 milyon da Amerika’da…

Yani bu durumda, 1 Musevi’ye 100 Müslüman düşüyor.

… …

Şimdi bu sayımsal (istatistiki) bilgileri görünce, akıllara hemen şöyle bir soru geliyor.

“Madem 1 Musevi’ye karşılık 100 Müslüman var; neden Müslümanlar, Yahudilerden daha güçlü, daha eğitimli, daha kültürlü, daha donanımlı değil?”

Değil çünkü İslam Dini Mensuplarının bilime bakışı, diğer din mensuplarının bakışı gibi değil.

Bu konuyu biraz daha açalım mı?

Açalım…

Bu konudaki bilgilerimizi şöyle bir dillendirip, değerlendirelim.

* Tüm zamanların en etkin bilim adamı bir Yahudi.

* Psikanalizin babası Sigmund FREUD bir Yahudi.

* Karl MARKS Yahudi…

* Aşı iğnesini bulan Benjamin Rubin Yahudi.

* İlk çocuk felci aşısını geliştiren Jonas Salk Yahudi.

* Lösemi ilacını bulan Gertrude Elion Yahudi.

* Hepatit-B aşısını geliştiren Baruch Blumberg Yahudi.

* Frengiye karşı tedaviyi buldan Paul Ehrlich Yahudi.

* Bulaşıcı hastalıklarla ilgili buluşuyla Nobel ödülü kazanan Elie Metchnikoff Yahudi.

* İlk doğum kontrol hapını bulan Gregory Pincus Yahudi.

* Nöromasküler iletişim kaslarla sinir sistemi arası iletişim alanında Nobel ödülü kazanan Bernard Katz Yahudi.

* Endokrinoloji metabolik sistem rahatsızlıkları, diyabet, hipertiroid tedavilerinde kullanılan yöntemi geliştiren Andrew Schally Yahudi.

* Akli bozuklukları, depresyon ve fobi tedavilerinde kullanılan psikoterapi yöntemini geliştiren Aaaron Beck Cognitive Terapi Yahudi.

* İnsan gözü hakkındaki yeni buluşlarıyla Nobel ödülü kazanan Gerald Wald Yahudi.

* Embriyoloji embriyon ve gelişimi çalışmaları dalında Nobel Ödülü alan Stanley Cohen Yahudi.

* Böbrek diyaliz makinesini yapan Willem Kolff Yahudi.

* Optik lif kabloyu bulan Charles Adler ve trafik ışıkları sistemini bulup, yayan Peter Schultz Yahudi.

* Paslanmaz çeliği bulan Benno Strauss Yahudi

* Sesli filmler sistemini bulan Isador Kisse, Yahudi

* Telefon mikrofonu sistemini bulan Emile Berliner Yahudi.

* Bantlı video kayıt makinesini geliştiren Charles Ginsburg Yahudi.

* İlk mikro işlem çipini icat eden Stanley Mezor Yahudi.

* İlk nükleer zincirleme reaktörünü geliştiren Leo Szilard, Yahudi.

* Ve daha pek çok buluşa imza atan bir dolu Yahudi.

* * *

Şimdi bu noktada sorulması gereken soru, şöyle bir soru olmalı diye düşünüyorum.

Son 100 Yıl içinde Yahudiler sadece Bilimsel alanda 104 Nobel Ödülü kazanırken; 1.4 milyar Müslüman neden sadece 3 Nobel Ödülü kazanabiliyor?

Neden?

Niçin, niye?

Yahudiler niçin bu kadar yaratıcı ve güçlü de; Müslümanlar neden başkalarının eline avucuna bakıyor?

Sorun bunu kendinize;

Neden Yahudiler bu kadar güçlü?

* * *

SORDUĞUM BU SORULARIN YANITINI VERECEĞİM ELBET.

YALNIZ SAKIN OLAKİ BU YAZIMIN ve BU SORUMUN AMACINI ve BÖYLE BİR KONUYU DİLLENDİRME NEDENİMİ; HİÇ KİMSE SAPTIRMASIN…

… …

Artık kendimize gelme zamanı çünkü…

Bakın Yahudiler, çocuklarına ve gençlerine doğru ve gerçekçi eğitim veriyor.

Verdikleri eğitim türü, sorgulayıcı (teslimiyetçi değil), araştırıcı (ezberci değil) , yaratıcı (bilgi üretmek/bulmak içindir) ve bilimsel…

… …

Peki Müslümanlar, neden bu denli güçsüz?

Bu sorumuzu da yanıtlayalım.

Yanlış eğitim verdikleri ve bilimsel gelişime yararı olmayan eğitim sistemi uyguladıkları için.

Büyük oranda din eksenli, sorgusuz, araştırmasız, ezberci ve dayatmacı eğitim gördükleri için.

Kafalarını dinle bozmuş kişiler bilimsel eğitime cahilce müdahale ettikleri için.

Onlarca cemaat, onlarca tarikat var.

Ne veriyor ne kazandırıyor bunlar İslam Dinine?

Hiç.

Koca bir hiç.

* * *

Oysa Gezegenimizde yaklaşık 1.500 Milyon Müslüman yaşamakta.

Yani, toplam Dünya Nüfusu içinde; her 5 kişiden biri Müslüman olup, her bir Yahudi'ye 100 Müslüman düşmekte.

Müslümanlar bu denli çoğunluktadır ama güçsüzdürler…

Neden?

Çünkü eğitimsizler.

Eğitimsizler, çünkü yanlış ve ilkel eğitim görmekteler.

İslam Konferansı Örgütü'nün (OIC) 57 üyesi var ve bu ülkelerin tümünde sadece 500 üniversite var.

Yani?

Yani üniversite başına 3 milyon Müslüman düşmekte.

Oysa ABD'de 5 bin 758 adet üniversite var.

… …

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından 2004 yılında hazırlanan “Dünya Üniversitelerinin Akademik Değer Listesi’ne Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin hiçbirinden ilk 500’e giren tek bir üniversite çıkmamıştır.

Neden?

Kalitesiz ve ezbere dayanan sözde eğitim yüzünden...

… …

UNDP’nın verilerine göre Hıristiyan Dünyasında okuma, yazma bilenlerin oranı % 89’dur. Ve her 100 kişiden 40’ı üniversite mezunudur.

Müslüman ülkelerde ise bu durum bunun tam zıddıdır:

… …

ABD’de toplam bilim insanı sayısı 4.000, Japonya’da 5.000’dir.

Müslüman çoğunluğa sahip 57 ülkelerdeki toplam bilim adamı sayısı ise sadece 230 kişidir.

Her 1 milyon Müslüman kişiye sadece 1 bilim insanı düşmektedir.

Teknisyenler bakımından Müslüman çoğunluklu Arap ülkelerindeki durum çok daha kötüdür.

Her 1 milyon Müslüman Arap nüfus içinde 50 teknisyen bulunmaktadır. Hıristiyan dünyasında ise her bir milyon kişi içinde 1000 teknisyen bulunmaktadır.

İslam dünyası yeni bilgi üretebilecek kapasiteden yoksun olduğu gibi dünyanın ürettiği bilgiyi kendi halklarına öğretme konusunda da başarısızdır.

Örneğin Pakistan…Pakistan’ın ileri teknoloji ihracatının toplam ihracat içindeki oran %1’dir.

Örneğin Suudi Arabistan, Kuveyt, Fas ve Cezayir… Bu devletlerin toplam ihracat içindeki oranı ise % 0,3’tür.

Ama bir Hristiyan Singapur'da bu oran % 58'dir.

Bir başka ilginç nokta 57 Müslüman ülkenin gayri safi milli hâsılalarının toplamı 2 trilyon doların altındadır.

Buna karşın 310 milyonluk ABD tek başına 12 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üretmektedir.

Çin 8 trilyon dolar, Japonya 3,8 trilyon dolar, Almanya 2,4 trilyon dolarlık üretim yapmaktadır.

Budist Tayland bile 545 milyar dolar değerinde mal ve hizmet üretimi yapmaktadır.

İşin daha acıklı tarafı ise şudur:

İslam Dünyasının gayri safi milli hâsılasının tüm dünya gayri safi milli hâsılası içindeki oranı hızla azalmaktadır.

… …

Sözün özü bilim, bilimdir; din de din…

İkisini birbirine karıştırmamak gerekir.

Başka söze gerek var mı?