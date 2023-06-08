Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları yönünde 2023/2. dönem proje başvurularının başladığını belirtti.

Bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlü toplam 50 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini kaydeden Tuzcu, 2023 yılında da desteklerin devam edeceğini ifade ederek, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) “duyurular” bölümünde yayınlanan 2023/2 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda e-Devlet üzerinden alınacağını belirtti.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde ise eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile proje başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesinin gerektiğini söyleyen Tuzcu, eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvuruların dikkate alınmayacağını ve proje sahibine iade edileceğini bildirdi.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, “İş kurma hayali olup da gerçekleştirme fırsatı bulamayan engellilerin ve eski hükümlülerin kurumumuz web sayfasında “duyurular” bölümünde yayınlanan “başvuru rehberi ve kılavuzu” doğrultusunda 9 Haziran 2023 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmekte. Ayrıca bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı görüşmek üzere Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bekliyoruz” dedi.