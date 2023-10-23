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24, 25, 26 Ekim 2023 tarihinde 22 farklı ilden 120 firmanın katılacağı fuarda Çorum’un Ahlatcı Holding, Umuly Yazılım Teknolojileri, AR Elektrik Elektronik Enerji ve Akar. Gaz. Nak. Tur. İnş. İma. Taha. Tic. A.Ş. firmaları ile temsil edileceği belirtildi.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, Bilişim Sektörü Sanal İstihdam Fuarı ile ilgili “https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr” adresi üzerinden firmalar hakkında bilgi alınabileceğini ve firma yetkilileri ile güvenli bir şekilde görüşme gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Ayrıca iş yerlerinin stantlarına dijital ortamda iş başvurusu, canlı çevrim içi seminerlere katılım, canlı olarak işverenlerle yazışabilme ve internet üzerinden iş görüşmeleri yapabilme imkânı gibi tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olarak sunulacağını kaydeden Tuzcu, “24, 25, 26 Ekim 2023 tarihlerinde gün içerinde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak fuarımıza https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr internet adresimizden giriş yapılabilecektir. İş arayanlarımız ve öğrencilerimizi sanal istihdam fuarına davetlidir.

Sanal Fuarı ziyaret etmek isteyen iş arayanların izleyeceği adımlar şu şekildedir. Cep telefonu, bilgisayar veya tabletinizden https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr/login adresine girin. Kayıt olun. Fuar tarihlerinde size gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapın. Profilinize önceden hazırladığınız CV yi yükleyin veya yeni CV oluşturun. Katılımcı firma yetkilileri ile görüşün, firmalar ile iş ve meslek danışmanları tarafından düzenlenecek seminerlere katılarak iş arama süreçleri ile işgücü piyasasına ilişkin bilgi düzeyinizi artırma imkânına sahip olun. İstediğiniz firmaya CV ’nizi bırakın ve iş başvurusu yapın.

Katılım sağlayan tüm iş yerlerimize ve iş arayanlarımıza şahsım ve Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”