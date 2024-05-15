İskilip Özel Eğitim Uygulama Okulunca yapılan etkinlikte engelli öğrenciler, yeteneklerini sergiledi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Engelliler Haftası kapsamında açılan sergiyi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polat, etkinliğe ve katkı sağlayan engelli bireylerle eğitimcileri tebrik etti.

Etkinliğe İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, daire amirleri, sivil toplum ve siyasi parti siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Editör: AA AJANS