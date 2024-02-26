Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler, Avrupa Birliğince yürütülen Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenci ve Personel Hareketliliği Hibe Programı (KA121-SCH) kapsamında hazırlanan proje kapsamında 11 Şubat'ta Hollanda'nın Amsterdam kentine gitti.

11-17 Şubat tarihlerinde yürütülen program kapsamında İskilip İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerle birlikte "dijital dönüşüm" eğitimi aldı.

Proje kapsamında öğrenciler 3-9 Mart'ta İtalya'nın Milano kentine giderek, eğitimlerini burada sürdürecek.

Editör: KEMAL YOLYAPAR