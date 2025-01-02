İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında 147 olaya müdahalede bulundu.

İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olaylara en kısa sürede müdahale etmeye çalışarak vatandaşların can ve mal kaybı yaşamasını önlüyor. Ekipler tarafından 2024 yılında 147 olaya müdahale edildi.

2024 yılındaki çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, "Bir itfaiye noktası olarak, 7 araç ve 23 personel ile her türlü olaya müdahale etmeye hazır bir şekilde görev yapmaktayız. 2024 yılı itibarıyla toplam 147 olaya müdahale edilmiştir. Bu olayların 12'si ev yangını, 30'u köy yangını, 6'sı araç yangını, 30'u anız yangını, 15'i bağ-bahçe yangını, 4'ü dükkan yangını, 6'sı çöplük yangını, 4'ü orman yangını, 10'u baca yangını, 15'i trafik kazası, 10'u su baskını, 5'i insan kurtarma, 10'u hayvan kurtarma ve 10'u ilçe dışı olaylardır. Ayrıca, 25 iş yeri denetimi gerçekleştirilmiştir. Hizmet içi eğitimler kapsamında kamu personeline yangın müdahale temel eğitimi verilmiş ve 6 kamu kuruluşunda tatbikat yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Editör: İHA AJANS